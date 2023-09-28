Украина сталкивается с серьезными последствиями запрета ароматизированных электронных сигарет, который вступил в силу 11 июля 2023 года. Курильщиков меньше не стало, часть рынка прямо сейчас переходит в тень, а потери поступлений в государственный бюджет достигли впечатляющих 5 миллиардов гривен, - утверждает директор Украинской Вейп Ассоциации, (УВА) Юрий Суптель в интервью Деньги.UA

По данным ассоциации, за последние 5 лет, из 7 миллионов курильщиков в Украине около 1 миллиона мигрировали на электронные сигареты. Ежегодный оборот отрасли электронных сигарет в Украине оценивался в 10 миллиардов гривен. В 2022 году было перечислено в бюджет примерно 2 миллиарда гривен, а в 2023 году планировалось перечислить почти 5 миллиардов гривен налогов и сборов. Однако, из-за необдуманных изменений законодательства, в частности закона №1978, авторы которого не консультировались с операторами рынка, эти планы не осуществились.

"Бывший потребитель традиционных сигарет, который попробовал электронные сигареты, к старой, вредной привычке, уже не возвращается. Но если государство уничтожает возможность приобрести электронную сигарету легально, курильщик будет искать альтернативу на нелегальном рынке: в интернет-торговле, в телеграм-каналах. Как следствие, на конец 2023 года около 70% рынка электронных сигарет будет в тени, а после окончания у основных операторов остатков устройств для курения, ввезенных ранее, в тень уйдет 90% рынка", - объясняет руководитель УВА

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По расчетам ассоциации, контрабандисты и теневики уже сейчас получают около полумиллиарда гривен прибыли ежемесячно.

Контрабандные электронные сигареты легко доступны через анонимные телеграм-каналы, интернет-магазины и даже стихийные базары. Национальная полиция Украины не справляется с нагрузкой, нелегальные онлайн продажи и работа почтовых операторов не контролируются, как следствие - доступ несовершеннолетних к никотиновой продукции.

"Украинская Вейп Ассоциация призывает власть к диалогу, активно поддерживает любые инициативы, направленные на борьбу с нелегальной торговлей, особенно когда речь идет о доступе к электронным сигаретам несовершеннолетних. Ситуация с потерей поступлений в бюджет и ростом теневого рынка электронных сигарет в Украине требует немедленного внимания и коррекции", - утверждает Юрий Суптель.

В качестве примера, в Украинской Вейп Ассоциации приводят Китай, где после запрета продажи ароматизированных электронных сигарет 90% рынка оказалось в тени, и государство фактически потеряло миллионы долларов поступлений в бюджет. Противоположный пример демонстрирует Великобритания - британским курильщикам предлагают в качестве альтернативы переход на бесплатные электронные сигареты от правительства в рамках государственной стратегии уменьшения количества курильщиков традиционных сигарет.

"Украина также взяла на себя обязательства в рамках Конвенции ВОЗ по уменьшению количества курильщиков. Но, переключение курильщиков на потребление менее опасных продуктов тормозят на законодательном уровне. Курильщиков в Украине меньше не становится, поступление налогов не увеличивается, растет только уровень контрабанды и нелегальных продаж", - возмущается директор Украинской Вейп Ассоциации (УВА), Юрий Суптель.