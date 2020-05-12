Биткоин пережил свое третье "уполовинивание"

По поводу влияния третьего халвинга единого мнения нет. Одни дают фантастические прогнозы о небывалом росте курса криптовалюты, а другие считают, что никаких существенных изменений не произойдет.

Вечером 11 мая в мире криптовалюты произошло очередное важное событие - в 22:21 по киевскому времени состоялся тот самый "халвинг" биткоина (BTC), которого все так ждали.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Что интересно, несколько таймеров с обратным отсчетом указывали на 12 мая, но из-за более высокой скорости сети это произошло на день раньше. На момент публикации заметки хэшрейт BTC составляет около 120 эксахаш в секунду (EH/s)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад ее загадочным создателем Сатоши Накамото - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию. Напомним, каждый новый блок выстраивается в цепочку с предыдущими блоками - оттуда и название блокчейн, или Blockchain. Каждый такой блок содержит в себе информацию по всем транзакциям, обработанным в 10-минутный промежуток времени, включая хеш транзакций, суммы и адреса кошельков с которых и куда переводились биткоины. Так вот халвинг (halving, "уполовинивание") - это уменьшение размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн вдвое. В сети биткоина халвинг программно заложен через каждые 210 тысяч блоков, то есть раз в 4 года. Напомним, эмиссия криптовалюты ограничено 21 миллион BTC. Предположительно, последняя монета будет добыта в 2140 году.

"Это уже третий по счету халвинг. На заре появления биткоина майнеры получали по 50 BTC за каждый добытый и записанный блок. После первого халвинга 28 ноября 2012 года вознаграждение сократилось до 25 BTC, а после второго 9 июля 2016 года - до 12,5 BTC. Теперь же размер вознаграждения вдвое меньше - 6,25 BTC", - подчеркивает издание.

Два первых халвинга в сети биткоина сопровождались повышенной волатильностью монеты. В ноябре 2012 года, когда произошел первый халвинг, курс биткоина составлял 11 долларов, но уже к осени 2013 года за криптовалюту давали 1,1 тысячи долларов. Правда, позже курс упал до 200 долларов. В июле 2016 года, когда состоялся второй халвинг, биткоин стоил 600 долларов, но после халвинга в 2017 году курс криптовалюты резко пошел вверх и достиг рекордных 20 тысяч долларов в середине декабре, после чего, как и в 2013 году, резко обрушился.

По поводу влияния третьего халвинга единого мнения нет. Одни дают фантастические прогнозы о небывалом росте, другие - придерживаются мнения, что никаких существенных изменений не произойдет, отмечая, что прошлые события могут и не повторится. То есть, как обычно, в случае биткоина эти долгосрочные прогнозы сродни гаданию на кофейной гуще. Так что нам остается только следить.

За последний месяц, предшествующий халвингу, курс биткоина вырос на 26%, а неделю назад криптовалюта ненадолго взлетела до 10 тысяч долларов, но затем снова начала падать - на данный момент курс составляет около 8,7 тысячи долларов за одну монету.