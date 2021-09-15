Госбюджет Украины на 2022 год, проект которого 15 сентября Кабмин должен подать Верховной Раде, будет содержать акцент на развитие, поддержит ключевые для Украины направления, а также имеет тенденцию к снижению дефицита.
Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" рассказала член фракции партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам расходов госбюджета комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная.
"Этот бюджет в определенной степени уникален, поскольку ему предшествовала наконец принятая бюджетная декларация, которая и обозначает основные векторы и стратегические направления, по которым будет формироваться как политика государства, так и бюджет страны", - сказала Забуранная.
Читайте такжеШмыгаль рассказал, чего ждать от госбюджета-2022По ее информации, по проекту, дефицит бюджета составит около 188 млрд, а доходы - 1277 млрд грн, и, соответственно, расходы - 1465 млрд грн.
По словам председателя подкомитета, госбюджет-2022 "будет соответствовать реальности" и учитывать основные приоритеты развития Украины.
"Будут и далее в приоритете развитие инфраструктурных проектов, строительство дорог, крупных капитальных инвестиций. Вместе с тем необходимо отметить, что планируется увеличение расходов на медицину, на 34 млрд грн. Меня огорчает, что это не будет 5% от ВВП. Хотя я считаю, что последние события в мире, в Украине по пандемии коронавируса четко демонстрируют, что медицина должна быть приоритетным направлением. К сожалению, нынешний проект бюджета все же не дает нормативных 5% ВВП", — подчеркнула Забуранная.
Позитивной тенденцией проекта бюджета глава подкомитета назвала стремление к сокращению дефицита бюджета.
"В то же время положительной тенденцией является то, что мы все-таки стремимся сокращать дефицит бюджета. То есть не формировать "бюджет проедания", хотя социальные инициативы — повышение заработной платы, социальные выплаты — будут присутствовать. Однако бюджет будет все же нацелен в частности на развитие национальной экономики и крупных инфраструктурных направлений. Поэтому можно сказать, что это будет реальный бюджет с акцентом на развитие", — акцентировала Забуранная.
Напомним, 15 сентября Кабмин должен подать Верховной Раде проект госбюджета-2022. Медицина, инфраструктура, образование и социальные программы — финансирование этих направлений планируют увеличить в 2022 году. В то же время доходы хотят нарастить на 161 млрд грн по сравнению с нынешним годом, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.