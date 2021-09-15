По словам председателя подкомитета ВР, госбюджет-2022 будет учитывать основные приоритеты развития Украины.

Госбюджет Украины на 2022 год, проект которого 15 сентября Кабмин должен подать Верховной Раде, будет содержать акцент на развитие, поддержит ключевые для Украины направления, а также имеет тенденцию к снижению дефицита.

Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" рассказала член фракции партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам расходов госбюджета комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная.

"Этот бюджет в определенной степени уникален, поскольку ему предшествовала наконец принятая бюджетная декларация, которая и обозначает основные векторы и стратегические направления, по которым будет формироваться как политика государства, так и бюджет страны", - сказала Забуранная.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, чего ждать от госбюджета-2022По ее информации, по проекту, дефицит бюджета составит около 188 млрд, а доходы - 1277 млрд грн, и, соответственно, расходы - 1465 млрд грн.

По словам председателя подкомитета, госбюджет-2022 "будет соответствовать реальности" и учитывать основные приоритеты развития Украины.

"Будут и далее в приоритете развитие инфраструктурных проектов, строительство дорог, крупных капитальных инвестиций. Вместе с тем необходимо отметить, что планируется увеличение расходов на медицину, на 34 млрд грн. Меня огорчает, что это не будет 5% от ВВП. Хотя я считаю, что последние события в мире, в Украине по пандемии коронавируса четко демонстрируют, что медицина должна быть приоритетным направлением. К сожалению, нынешний проект бюджета все же не дает нормативных 5% ВВП", — подчеркнула Забуранная.

Позитивной тенденцией проекта бюджета глава подкомитета назвала стремление к сокращению дефицита бюджета.

"В то же время положительной тенденцией является то, что мы все-таки стремимся сокращать дефицит бюджета. То есть не формировать "бюджет проедания", хотя социальные инициативы — повышение заработной платы, социальные выплаты — будут присутствовать. Однако бюджет будет все же нацелен в частности на развитие национальной экономики и крупных инфраструктурных направлений. Поэтому можно сказать, что это будет реальный бюджет с акцентом на развитие", — акцентировала Забуранная.

Напомним, 15 сентября Кабмин должен подать Верховной Раде проект госбюджета-2022. Медицина, инфраструктура, образование и социальные программы — финансирование этих направлений планируют увеличить в 2022 году. В то же время доходы хотят нарастить на 161 млрд грн по сравнению с нынешним годом, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Автор: Григорий Бондарь