ГФС вручила подозрение должностным лицам КП "Киевпастранс" за растрату 13 миллионов гривень.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины в Facebook.
Как сообщалось ранее, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили должностных лиц КП "Киевпастранс", которые действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения КП "Киевпастранс" - "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" и другими субъектами хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с признаками риска и транзитности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.
Следователем СУ ФР ГУ ГФС в г. Киеве по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора объявили о подозрении гражданам Украины - должностным лицам КП "Киевпастранс" и "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры", действующим умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с директором одного из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, путем выдачи заведомо ложных официальных документов по договору подряда на выполнение работ, заключенном между КП "Киевпастранс" и ООО, осуществили растрату средств КП "Киевпастранс" в размере 13 208 558,74 грн.
Мера пресечения подозреваемым не избиралась.
В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.