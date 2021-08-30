Должностные лица в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.

ГФС вручила подозрение должностным лицам КП "Киевпастранс" за растрату 13 миллионов гривень.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

Как сообщалось ранее, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили должностных лиц КП "Киевпастранс", которые действуя по предварительному сговору с должностными лицами обособленного подразделения КП "Киевпастранс" - "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" и другими субъектами хозяйственной деятельности (СХД), в том числе с признаками риска и транзитности, в течение 2020 года присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.

Следователем СУ ФР ГУ ГФС в г. Киеве по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора объявили о подозрении гражданам Украины - должностным лицам КП "Киевпастранс" и "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры", действующим умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с директором одного из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, путем выдачи заведомо ложных официальных документов по договору подряда на выполнение работ, заключенном между КП "Киевпастранс" и ООО, осуществили растрату средств КП "Киевпастранс" в размере 13 208 558,74 грн.

Мера пресечения подозреваемым не избиралась.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Автор: Иван Бойко