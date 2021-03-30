В агентстве отметили, что компания получила "стабильный" прогноз.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B", с прогнозом "стабильный".

Об этом говорится в сообщении Fitch.

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Отмечается, что уравнение рейтингов "Нафтогаза" с рейтингом Украины отражает крепкую связь компании с государством.

"Подтверждение рейтингов отражает продолжающееся уравнивание рейтингов "Нафтогаза" с рейтингами Украины ("B"/"стабильный") согласно рейтинговым критериям Fitch для компаний, связанных с государством", - говорится в сообщении.

Также в агентстве отметили, что оценивают автономный кредитный профиль "Нафтогаза" на уровне "B-", в основном отражая волатильность операций после разделения (анбандлинга компании), неопределенность в отношении регулирования внутренних цен на газ и возможность взыскания дебиторской задолженности при более слабой внутренней экономике и валютных рисках.

"Мы ожидаем, что ликвидность окажется под давлением из-за ожидаемых высоких капитальных затрат, поскольку "Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы со временем остановить снижение добычи газа", - отметил Fitch.

"Нафтогаз Украины"

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Анна Бредихина