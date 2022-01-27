Регулятор хочет быть уверенным, что европейские банки смогут быстро прекратить деятельность с клиентами, которые попадут под ограничения.

Международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.

Регулятор хочет быть уверенным, что европейские банки смогут быстро прекратить деятельность с клиентами, которые попадут под ограничения. Об этом заявили в Европейском центральном банке, сообщает Financial Times.

Представители ЕЦБ запросили у банков информацию о том, как они будут действовать при отключении российских банков от международной системы Swift.

ЕЦБ запросил информацию о бизнесе в России и Украине у Deutsche Bank и ING, крупнейших банков Германии и Нидерландов.

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Обвал российского фондового рынка: