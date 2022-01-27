Международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
Регулятор хочет быть уверенным, что европейские банки смогут быстро прекратить деятельность с клиентами, которые попадут под ограничения. Об этом заявили в Европейском центральном банке, сообщает Financial Times.
Представители ЕЦБ запросили у банков информацию о том, как они будут действовать при отключении российских банков от международной системы Swift.
ЕЦБ запросил информацию о бизнесе в России и Украине у Deutsche Bank и ING, крупнейших банков Германии и Нидерландов.
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Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.