"Ощадбанк" похвастался успехами выдачи "доступных кредитов" для бизнеса

На сегодня все заемщики добросовестно выполняют обязательства по кредитным договорам в рамках программы.

Государственный "Ощадбанк" с начала действия госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдал предпринимателям 287 кредитов на сумму 197,6 миллиона гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Поддерживать развитие предпринимательства – стратегическая задача для "Ощада", поскольку стабильная работа микро-, малого и среднего бизнеса в Украине обеспечивает рост экономики и способствует надежной работе всего банковского сектора. Мы дважды в течение текущего года снизили предпринимателям ставки по всей линейке кредитов, постоянно работаем над созданием удобных условий сотрудничества с ними и успешно реализуем государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", – цитирует пресс-служба главу правления "Ощадбанка" Андрея Пышного.

По его словам, на сегодня все заемщики добросовестно выполняют обязательства по кредитным договорам в рамках этой программы.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ощадбанк" снизил ставки по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса; в рамках некоторых программ ставка снижена до 0,1% годовых.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

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