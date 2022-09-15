Пенсии точно не уменьшат, это не заложено в бюджет, подчеркнула глава Минсоцполитики.

Правительство планирует уменьшить расходы на Минсоцполитики - в следующем году бюджет ведомства будет сокращен на 20 млрд грн. Изменения зафиксированы в проекте бюджета на 2023 год.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", сокращение бюджета Минсоцполитики планируется за счет уменьшения дотаций пенсионного фонда. Поэтому министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила, что же будет с пенсиями.

Она подчеркнула, что бюджет на 2023 год - военный, половина расходов будет идти на оборону. Вместе с тем, практически 35% бюджета - расходы на социальную сферу. Но, несмотря на это, пенсии никто не будет уменьшать.

"Пенсии точно не уменьшатся, это не заложено в бюджет. Заложено увеличение роста собственных доходов пенсионного фонда, мы рассчитываем на их увеличение... Никакие пенсионные выплаты не уменьшатся. Они немного вырастут из-за того, что в декабре будет повышен прожиточный минимум", - подчеркнула министр.

По ее словам, полная индексация пенсий запланирована в марте, ближе к этому сроку будет сделан расчет, учитывая инфляцию.

Также Жолнович подчеркнула, что выплаты для украинских пенсионеров, которые временно выехали за границу, получили статус искателя убежища, от Украины не прекращаются.

Ранее в Минфине заявляли, что, несмотря на сложные условия военного положения, в проекте бюджета сохранен уровень социальных стандартов: минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц – 2589 гривень.

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