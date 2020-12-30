Дефицит и заимствования в государственном бюджете-2021 являются реалистичными, а по доходной части есть сомнения. В случае пересмотра главной сметы страны стоит "поубавить амбиции" в инфраструктурных, культурных или спортивных проектах
Такое мнение в интервью УНИАН выразила нардеп, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная. Она также не уверена, что будет выполнен план по приватизации.
Читайте такжеГривна немного укрепилась: свежий курс валют
"Я считаю реалистичным и дефицит, и заимствования. У меня есть определенные сомнения относительно доходной части. Я не уверена, что мы выполним план по приватизации, который прописан, что мы будем иметь такие поступления по НДС. Но, опять же, в случае того я лично привержена пересмотру бюджета, но не за счет людей, а, как мы уже говорили в предыдущей части, за счет уменьшения амбиций в каких-то инфраструктурных, культурных, спортивных проектах. Когда в семье нет возможности купить продукты, то они не идут в театр, кино и не ездят в путешествия. Так может такую же логику стоит использовать и во время системы государственного контроля и управления", - сказала депутат.
Госбюджет Украины на 2021 год
- 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря.
- Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.
- В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.
- С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram