Председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранна оценила главный финансовый документ страны на следующий год.

Дефицит и заимствования в государственном бюджете-2021 являются реалистичными, а по доходной части есть сомнения. В случае пересмотра главной сметы страны стоит "поубавить амбиции" в инфраструктурных, культурных или спортивных проектах

Такое мнение в интервью УНИАН выразила нардеп, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная. Она также не уверена, что будет выполнен план по приватизации.

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"Я считаю реалистичным и дефицит, и заимствования. У меня есть определенные сомнения относительно доходной части. Я не уверена, что мы выполним план по приватизации, который прописан, что мы будем иметь такие поступления по НДС. Но, опять же, в случае того я лично привержена пересмотру бюджета, но не за счет людей, а, как мы уже говорили в предыдущей части, за счет уменьшения амбиций в каких-то инфраструктурных, культурных, спортивных проектах. Когда в семье нет возможности купить продукты, то они не идут в театр, кино и не ездят в путешествия. Так может такую же логику стоит использовать и во время системы государственного контроля и управления", - сказала депутат.

Госбюджет Украины на 2021 год

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы вырастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

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Автор: Андрей Василюк