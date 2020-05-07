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Украина и МВФ обсуждают новую программу помощи для борьбы с последствиями COVID-19

17:44, 07 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Фокус переговоров Международного валютного фонда и Украины сместился на новую 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и здравоохранении и может стать резервной, так как украинские власти еще не выполнили условия для получения средств по программе расширенного финансирования объемом в 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.

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Об этом на брифинге заявил спикер МВФ Джерри Райс.

"В декабре прошлого года Украина и МВФ договорились об условиях трехлетней программы расширенного финансирования. Украина до сих пор работала над выполнением этих условий, когда случилась пандемия. Поэтому мы начали обсуждение нового соглашения о финансировании, которое поможет Украине эффективно справиться с последствиями пандемии в экономике и здравоохранении", - сказал он.

По словам Райса, сейчас в Украине осуществляется виртуальная миссия с обсуждением параметров этой новой 18-месячной программы, которая будет скорее резервным соглашением. При этом он не уточнил, о какой сумме идет речь.

"Учитывая беспрецедентную неясность экономических и финансовых прогнозов, переговоры переключились на эту новую 18-месячную программу. Но когда начнется восстановление экономики, фокус переговоров снова вернется к более длительной программе расширенного финансирования, которая требует проведения в Украине структурных реформ и которая будет способствовать ее экономическому росту", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 млрд долл. во втором квартале 2020 года.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

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