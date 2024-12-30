Отмечается, что эта валюта укрепилась за год почти на 45%.

Аргентинский песо укрепился, чем любая другая валюта в 2024 году. Данная ситуация играет на популярность либертарианского президента Хавьера Милея.

Издание Financial Times пишет, что за 11 месяцев этого года песо укрепился на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в Аргентине. Это значительно превосходит 21,2% рост турецкой лиры, занимающей второе место.

Рост курса, установленного правительством, повторился на нескольких легальных и нелегальных рынках, где аргентинцы покупают доллары, поскольку доступ к официальному курсу ограничен.

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Эта тенденция популярна среди аргентинцев, для которых средняя зарплата с декабря 2023 года по октябрь 2024 года по параллельному курсу выросла почти вдвое в долларовом выражении до 990 долларов после семи лет почти постоянной девальвации. Но за это приходится платить. Центральный банк Аргентины с трудом восстанавливает свои практически пустые валютные резервы, тратя доллары на поддержание курса песо.

Теперь некоторые аналитики предупреждают, что быстрое обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальная тарифная политика нового президента США Дональда Трампа могут сделать Аргентину уязвимой для внезапной девальвации.

"Программа Милея работает, но укрепление песо - это самый большой риск в будущем", - говорит Рамиро Бласкес, глава отдела исследований инвестиционного банка BancTrust. "Если песо продолжит укрепляться, или если произойдет сильный внешний шок, спрос на дешевые доллары может резко возрасти, что увеличит риск девальвации".

Укрепление валюты ощущается в Аргентине по мере роста цен в долларах. Руководители предприятий в частном порядке опасаются, что такая динамика может вскоре сказаться на конкурентоспособности аргентинского экспорта.

Укрепление песо - побочный эффект усилий Милея по стабилизации экономики, которая была на грани гиперинфляции. После первоначальной значительной девальвации в декабре 2024 года он сохранял курс песо в основном стабильным весь текущий год. В целом за 11 месяцев стоимость валюты упала всего на 18%, хотя инфляция за тот же период составила 112%.

Милей утверждает, что Аргентина может стать конкурентоспособной благодаря дерегулированию, снижению налогов и улучшению доступа к кредитам. Между тем, правительство ожидает, что в ближайшие годы дефицит иностранной валюты уменьшится, поскольку масштабные инвестиции в огромные запасы лития, сланцевой нефти и газа приведут к росту экспорта.

Рейтинг Украины - главные новости

Издание The Economist опубликовало данные рейтинга за июль 2024 года, согласно которым, стоимость бургера Биг Мак в Украине составляет 118 гривен, а в США он стоит 5,69 доллара. Таким образом, украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/доллар.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт".

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