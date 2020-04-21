Карантин в Украине: 62% ресторанов прекратили работу (инфографика)
Во время карантина 62% ресторанов в Украине прекратили свою работу.
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Об этом сообщает онлайн-платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot со ссылкой на статистику компании по автоматизации ресторанов Poster.
Отмечается, что если на протяжении нулевой недели карантина (17-22 марта) в Украине работало 99% заведений, то к концу пятой недели процент работающих ресторанов постепенно снижался и по состоянию на 19 апреля достиг 38%.
В то же время продажи заведений общественного питания в Украине за время карантина сократились на 73% по сравнению с началом марта.
Как сообщал УНИАН, по данным OpenDataBot, из-за карантина более 160 тыс. работников ресторанного бизнеса Украины остались без работы.
11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.
С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры временно прекратили свою работу. В стране разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.