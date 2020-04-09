Нацбанк рассказал о жестком кризисном сценарии для Украины

При этом НБУ не ожидает существенного падения экономики Украины при заключении новой программы с МВФ.

Национальный банк не ожидает существенного падения экономики Украины при заключении новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, но при отсутствии такой программы прогнозирует жесткий кризисный сценарий.

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Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на итоги онлайн-встречи руководства регулятора с членами Американской торговой палаты в Украине, Нацбанк представит обновленный макропрогноз 23 апреля.

«Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП, – говорится в сообщении. – В то же время, макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими, в том числе и с точки зрения падения ВВП».

В НБУ отметили, что благодаря реформам предыдущих лет украинская экономика более сбалансирована и подготовлена к кризису.

Кроме этого, наша страна не так зависит от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны.

При этом кризис удешевил для Украины импорт энергоносителей, а спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизится незначительно.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая ее падения в 2020 году на 3,5%.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.