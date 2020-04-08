После прекращения ажиотажного спроса на валютном рынке НБУ купил в резервы более полмиллиарда долларов
08:33, 08 апреля 2020Финансы
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В частности, вчера Нацбанк купил на межбанке 142 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины вчера, 7 апреля, купил на межбанковском валютном рынке 142 млн долл.
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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, предложение валюты со стороны бизнеса снова превышало спрос, а курс колебался около отметки 27 гривень за доллар.
В НБУ отметили, что регулятор покупает валюту уже вторую неделю подряд, и после прекращения ажиотажного спроса на валютном рынке выкупил в резервы 576 млн долл.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2020 года потратил на поддержку гривни 1,4 млрд долл.
В 2019 году НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.
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