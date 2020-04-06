Большинство украинских работодателей не настроены сокращать персонал - опрос НБУ (инфографика)

В сельском хозяйстве и компаниях, ориентированных на внутренний рынок, ожидается рост численности работников.

Большинство украинских работодателей не настроены сокращать персонал, а в сельском хозяйстве и компаниях, ориентированных на внутренний рынок, ожидается рост численности работников.

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Об этом сообщается в экономическом обзоре недели, опубликованном на сайте Национального банка Украины, со ссылкой на опрос НБУ, проведенный с 30 марта по 1 апреля среди предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли.

Отмечается, что около 77% опрошенных предприятий не ожидают изменений в количестве работников, а доля тех, кто ожидает сокращения численности работников, за последнюю неделю снизилась.

Среди тех, кто ожидал сокращения количества работников, - предприятия-импортеры и предприятия сферы торговли.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Экс-министр экономического развития, сельского хозяйства и торговли Тимофей Милованов спрогнозировал, что до 500 тыс. украинцев могут остаться без работы в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Международная организация труда (МОТ) прогнозирует, что экономический и трудовой кризис, вызванный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 миллионов человек.