Кризис может оставить без работы до 500 тысяч украинцев – экс-министр

По мнению Милованова, наиболее уязвимыми к потере работы являются неформально занятые работники.

От 170 до 500 тысяч украинцев могут остаться без работы в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Такое мнение высказал экс-министр экономического развития, сельского хозяйства и торговли Тимофей Милованов на своей Facebook-странице.

"Сколько людей останется без работы в результате кризиса? По моему мнению, от 170 до 500 тысяч человек. И это консервативная оценка", - написал Милованов.

По мнению экс-министра, к потере работы во время кризиса наиболее уязвимы неформально занятые работники, особенно в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта.

"Наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 миллиона человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тысяч человек", - сообщил он.

При оценке масштабности потенциальной безработицы в Украине Милованов акцентировал внимание на китайском опыте.

"Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек", - заявил экс-министр.

Милованов акцентировал, что если увольнения будут происходить и в других сферах с неформально занятыми работниками, то показатели будут еще выше - до 500 тысяч безработных.

Как сообщал УНИАН, Международная организация труда (МОТ) прогнозирует, что экономический и трудовой кризис, вызванный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 миллионов человек.

Основываясь на различных сценариях влияния коронавируса на рост мирового ВВП, оценки МОТ указывают на рост глобальной безработицы от 5,3 миллиона до 24,7 миллиона человек от базового уровня в 188 миллионов в 2019 году.

По оценкам МОТ, от 8,8 до 35 миллионов человек будут страдать от нищеты во всем мире.