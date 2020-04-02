Премьер ожидает получения первого транша от МВФ в ближайшее время

По его словам, правительство получило от МВФ позитивный сигнал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на получение первого транша макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда уже в ближайшее время, а также на получение финансовой помощи от Всемирного банка.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам онлайн-встречи премьера с советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине.

“Денис Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка”, - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможности увеличить ее объем, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельной реформе.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить от МВФ около 4 млрд долл. первого транша сразу после выполнения предварительных условий.

30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, а в ночь на 31 марта - закон о рынке земли.