В Украине подорожали доллары и евро: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 2 апреля: 100 USD – 2775,38 гривни; 100 EUR – 3032,38 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2775,38 (1 апреля – 2762,89)

100 EUR – 3032,38 (1 апреля – 3025,64)

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды по сравнению с предыдущим днем просела на 35 копеек – до 28,00 гривни за доллар, стоимость евро - на 40 копеек, до 30,80 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 миллионов долларов, или весь предложенный объем.

На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 миллионов наличных долларов.