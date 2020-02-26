Британские компании подешевели $126 миллиардов из-за коронавируса - СМИ

Лидерами падения оказались компании, связанные с туризмом.

Совокупная стоимость британских компаний, бумагами которых торгуют на Лондонской фондовой бирже, уменьшилась за последние два дня почти на 100 миллиардов фунтов (более 126 миллиарда долларов) на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике.

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Об этом сообщает ТАСС.

"По итогам торгов во вторник индекс FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 1,94%, до 7017 пунктов", - говорится в сообщении.

Как подсчитала газета The Guardian, лишь за 25 февраля совокупная капитализация британских компаний снизилась примерно на 35 миллиардов фунтов (45,5 миллиарда долларов). Днем ранее, когда на фоне активного распространения коронавируса в Италии, Иране и других странах FTSE-100 продемонстрировал самое активное снижение за пять месяцев, акции ста ведущих компаний королевства подешевели еще на 62 миллиарда фунтов (81 миллиард долларов).

Лидерами падения оказались компании, связанные с туризмом, которые сильно пострадали от ограничений на въезд в ряд стран, рекомендаций воздержаться от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения, и от прекращения воздушного сообщения. Также сильно подешевели акции компаний, производящих товары класса люкс, продажи которых на важном для них рынке Китая резко сократились.

"Нет никаких сомнений в том, что финансовые рынки приходят к пониманию, что нынешний кризис, вероятно, будет чуть более продолжительным, чем многие полагали пару недель назад", - приводит газета Daily Mail объяснение аналитика компании CMC Markets Майкла Хьюсона. По его оценке, в краткосрочной перспективе сложно ожидать стабилизации ситуации, а инвесторам нужно привыкнуть к "продолжительному периоду неопределенности и волатильности".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,7 тысячи, выздоровели около 27,3 тысячи человек, общее число случаев заражения превысило 77,6 тысячи.