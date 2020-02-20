Переводы из-за границы: откуда приходит больше всего денег

Больше всего денежных переводов в 2019 году украинцы получили из США, Израиля и Италии.

Больше всего денежных переводов из-за рубежа через «ПриватБанк» в 2019 году украинцы получили из США (194 млн долл.), Израиля (169 млн долл.), Италии (107 млн долл.), России (97 млн долл.) и Польши (73 млн долл).

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Как сообщили в пресс-службе банка, в целом за год украинцы получили через системы перевода из-за границы через сервисы «ПриватБанка» 1,16 млрд долл.

При этом каждый второй перевод из-за границы был выплачен через онлайн-сервисы и кассы банка, а каждый третий получатель переводов воспользовался для зачисления средств цифровыми сервисами.

По информации финучреждения, 62% переводов за границу украинцы отправляют с помощью сервисов банка, и за прошлый год сумма таких переводом составила 247 млн долл.

Чаще всего украинцы отправляют переводы в Россию (70 млн долл.), Грузию (29 млн долл.), Азербайджан (17 млн долл.), Китай (15 млн долл.) и Узбекистан (12 млн долл).

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году по официальным и неформальным каналам составил почти 12 млрд долл. США в эквиваленте, что на 10% больше показателя за предыдущий год.

В том числе через системы перевода средств поступила пятая часть переводов в Украину, или почти 2,3 млрд долл.