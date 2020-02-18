Нефедов похвастался ростом таможенных поступлений в госбюджет

Объем таможенных поступлений в госбюджет Украины за 5 месяцев вырос почти на 3% до $6,2 миллиарда.

Таможенные поступления в государственный бюджет Украины в сентябре 2019 - январе 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих годов на 2,8%, или на 170 миллионов долларов, - до 6,215 миллиарда долларов с 6,045 миллиарда долларов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

Также за указанный период вырос показатель налогооблагаемого импорта на 1,1%, или на 248 миллионов долларов, - до 23,765 миллиарда долларов.

Снижение стоимостных показателей налогооблагаемого импорта продемонстрировали нефтепродукты, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы, уголь, антрацит, кокс, минеральные или химические удобрения, азотные, авто на иностранной регистрации ("евробляхи").

"Таможенные сборы растут существенно быстрее, чем импорт (мы в среднем берем 26% с доллара импорта), это и есть в цифрах результат борьбы с контрабандой и постепенных изменений таможенного "мотора". Если бы эффективность была такая же, как раньше, мы бы собрали не 170 (+170 миллионов долларов таможенных поступлений за 5 месяцев - УНИАН), а 248(рост налогооблагаемого импорта - УНИАН)*26% = 64. Эти дополнительные 106 миллионов долларов - это и есть прогресс", - написал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, таможенные поступления в государственный бюджет Украины в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 7,4% - до 14,6 миллиарда долларов.

По словам главы Нефедова, исторический рекорд таможенных поступлений в госбюджет был зафиксирован в 2008 году, когда было собрано 18,1 миллиарда долларов.