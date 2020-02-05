Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около миллиарда гривень - Нефедов

По словам Нефедова, в январе текущего года более чем вдвое увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Государственная таможенная служба Украины с начала текущего года каждый день перечисляет в государственный бюджет около 1 миллиарда гривень таможенных платежей.

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Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов.

"Каждый рабочий день с начала текущего года Государственная таможенная служба Украины перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривень. И это несмотря на то, что в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% - с 5,2 тысячи тонн до 4,9 тысячи тонн", - написал Нефедов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, при этом Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам.

"Однако никаких преференций минимизаторам и серым импортерам - за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 6% (с 0,72 доллара/килограмм до 0,76 доллара/килограмм). Контрабандисты тоже вынуждены декларировать товары - по сравнению с соответствующим периодом 2019 года в два и более раза увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и тому подобное", - подчеркнул Нефедов.

Также глава таможенной службы отметил, что несмотря на то, что укрепление гривни и падение цен на сырьевые товары не способствовали выполнению бюджетной росписи на январь, таможня ожидает оживления внешнеэкономической активности в феврале, и как следствие, соответствующего роста поступлений в госбюджет.

"Мы имели очень слабое начало года даже для января, но дальше приличные темпы роста. Например, вчера ежедневные сборы достигли уже 2,1 миллиарда гривень. Поэтому панику, которую разносят некоторые "доброжелатели-минимизаторы", можете не раздувать", - добавил руководитель таможни.

Как сообщал УНИАН, таможенные поступления в государственный бюджет Украины в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 7,4% - до 14,6 миллиарда долларов.

По словам главы Таможенной службы Нефедова, исторический рекорд таможенных поступлений в госбюджет был зафиксирован в 2008 году, когда было собрано 18,1 миллиарда долларов.