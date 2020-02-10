Гривня продолжает укрепляться: сколько стоит доллар

Официальная гривня укрепилась к доллару на 2 копейки. к евро - на 5 копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 11 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,52 гривни/доллар, что на 2 копейки выше предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, гривня растет к доллару пятый рабочий день подряд после недельного падения.

Официальный курс гривни к евро на вторник, 11 февраля, установлен на уровне 26,85 грн/евро, что на 5 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.