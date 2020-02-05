Семилетний максимум: международные резервы Украины превысили $26 миллиардов

Показатель резервов стал максимальным за последние 7 лет – с ноября 2012 года.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля составили 26,293 млрд долл., что на 4% выше показателя месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, показатель резервов стал максимальным за последние 7 лет – с ноября 2012 года.

По информации регулятора, рост резервов в январе обусловлен успешным размещением правительством еврооблигаций, а также операциями НБУ по управлению резервами и на валютном рынке.

Так, в конце января правительство разместило евробонды на 1,25 млрд евро.

В то же время на обслуживание и погашение валютного госдолга за месяц было потрачено 656 млн долл.

При этом Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском рынке на 98 млн долл.

Кроме того, в результате переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на 170,6 млн долл.

По оценкам НБУ, текущий объем резервов покрывает 3,9 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума.

В конце января Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2020 года до 29,3 млрд долл. с 24 млрд долл., прогнозируемых ранее.