Рост экономики Украины за год будет близким к прогнозу - НБУ
18:02, 16 января 2020Финансы
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В четвертом квартале рост экономики замедлился.
Иллюстрация REUTERS
Рост экономики Украины за 2019 год в целом будет близким к прогнозному показателю Национального банка Украины на уровне 3,5%.
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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.
Он отметил, что в четвертом квартале рост экономики Украины замедлился.
"В целом по году наш прошлый прогноз был 3,5%, и мы ожидаем, что если эта цифра и изменится в негативную сторону, то очень незначительно", - сказал Сологуб.
Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении.
Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.
В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году.
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