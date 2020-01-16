Рост экономики Украины за год будет близким к прогнозу - НБУ

В четвертом квартале рост экономики замедлился.

Рост экономики Украины за 2019 год в целом будет близким к прогнозному показателю Национального банка Украины на уровне 3,5%.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

Он отметил, что в четвертом квартале рост экономики Украины замедлился.

"В целом по году наш прошлый прогноз был 3,5%, и мы ожидаем, что если эта цифра и изменится в негативную сторону, то очень незначительно", - сказал Сологуб.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении.

Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году.