Верховный суд подтвердил законность ликвидации банка "Михайловский"

Суд оставил кассационную жалобу прежнего владельца финучреждения - компании "Экосипан" - без удовлетворения.

Верховный суд окончательно подтвердил законность решения Национального банка Украины о выведении с рынка банка "Михайловский".

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Как сообщается на сайте НБУ, суд оставил кассационную жалобу прежнего владельца финучреждения - компании "Экосипан" - без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда об отказе в удовлетворении иска - без изменений.

Нацбанк напомнил, что принял решение о выведении банка с рынка из-за выявленных фактов осуществления банком операций, в результате которых обязательства перед физлицами по возмещению за счет Фонда гарантирования вкладов выросли за счет сокращения обязательств перед юридическим лицом.

В результате компания "Экосипан" обратилась в суд с требованием признать решение НБУ незаконным и восстановить деятельность банка "Михайловский". Окружной административный суд Киева частично удовлетворил этот иск, а суд апелляционной инстанции - апелляционную жалобу НБУ, после чего решение в пользу регулятора было подтверждено судом кассационной инстанции.

Справка УНИАН. Национальный банк признал банк "Михайловский" неплатежеспособным в мае 2016 года в связи с переводом на его баланс большого количества вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сразу после банкротства банка его владелец Виктор Полищук, которому также принадлежала сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо", заявил о недавней продаже финучреждения группе физических лиц. При этом, по информации НБУ, регулятор не согласовывал смены собственника банка, поскольку не получал соответствующего обращения.