Сколько стоит доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 12 декабря: 100 USD – 2360,3546 гривни; 100 EUR – 2614,0927 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2360,3546 (11 декабря – 2368,9203)

100 EUR – 2614,0927 (11 декабря – 2624,053)

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 10-11 декабря на уровне 23,69 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,54/23,57 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,11/26,14 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 гривни/доллар.