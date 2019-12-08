Уверенность инвесторов и стабильная гривня: экономист назвал основные плюсы от договоренности с МВФ

Эксперт отметил, что сотрудничество будет способствовать повышению доверия международных кредиторов в отношении Украины.

Договоренность Украины относительно новой программы сотрудничества с МВФ открывает перед Украиной возможности продолжить сотрудничество с западными партнерами.

Об этом "5 каналу" рассказал экономист Борис Кушнирук.

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Он отметил, в частности, что сотрудничество будет способствовать повышению доверия международных кредиторов в отношении Украины.

"В первую очередь, сотрудничество с МВФ дает уверенность и кредиторам, и инвесторам, что Украина сотрудничает с международными финансовыми институтами. Речь идет не только о МВФ, но и Всемирном банке, и том, что Украина имеет определенное доверие с их стороны. Кроме того, это дает возможность обеспечивать стабильность национальной валюты. А соответственно Украина может пытаться привлекать средства для финансирования бюджета на частном рынке, то есть на рынке частных заимствований", - пояснил Кушнирук.

Ранее президент Зеленский и директор МВФ Кристалина Георгиева достигли договоренностей относительно новой программы сотрудничества с МВФ "Staff Level Agreement".

В фонде отметили, для того, чтобы программа успешно повлияла на украинскую экономику, власти важно сосредоточиться на отдельных моментах. В частности - защитить то, что было достигнуто в процессе очистки банковской системы.