Иностранцы скупили украинских гособлигаций уже на 106 миллиардов гривень

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 13%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,9 миллиарда гривень, или на 1,8%, - до 106,1 миллиарда гривень.

Читайте такжеМинфин хочет сократить объем госдолга к ВВП

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги по сравнению с началом года вырос на 99,7 миллиарда гривень, или почти в 17 раз.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 13%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.