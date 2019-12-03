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Франция и ЕС отреагировали на угрозы новых американских пошлин

15:14, 03 декабря 2019
Финансы
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Франция готова дать отпор новым американским пошлинам на свой экспорт / фото УНИАН

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал угрозы США "неприемлемыми". "В случае новых американских санкций Европейский Союз будет готов к ответному удару", - сказал Ле Мэр.

Младший министр экономики Франции Аньес Панье-Рюнаше сказала, что Франция будет "воинственной" в своих отношениях с США по этому вопросу и не отступит от своих цифровых налоговых планов.

Французский налог в размере 3% применяется к доходам от цифровых услуг, полученных компаниями с более чем 25 миллионов евро доходов во Франции и 750 миллионов евро - по всему миру.

Но офис торгового представителя США заявил в понедельник, что его расследование показало, что французский налог "не соответствует преобладающим принципам международной налоговой политики".

В связи с этим США пригрозили обложить стопроцентными пошлинами такие французские товары, как игристые вина, сыр, сумки и другую продукцию на сумму 2,4 миллиарда долларов.

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Теги: #пошлины США#торговая война США ЕС#торговая война