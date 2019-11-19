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Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики

13:55, 19 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации.

«На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП в этом году вырастет на 3,6%», - сказала она.

Также Всемирный банк ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3,7% с ускорением в 2021 до 4,2%.

«Мы ожидаем, что Украина сможет сохранить темпы экономического роста на уровне 3,7% в 2020 году и ускорить их до уровня 4,2% в 2021 году», - сказала она.

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Теги: #Всемирный банк#ВВП Украины#экономика Украины