Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики

Рост экономики Украины в текущем году ожидается на уровне 3,6%.

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в текущем году до 3,6% с 3,4%, прогнозируемых ранее.

Об этом заявила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации.

«На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП в этом году вырастет на 3,6%», - сказала она.

Также Всемирный банк ожидает роста экономики Украины в 2020 году на 3,7% с ускорением в 2021 до 4,2%.

«Мы ожидаем, что Украина сможет сохранить темпы экономического роста на уровне 3,7% в 2020 году и ускорить их до уровня 4,2% в 2021 году», - сказала она.