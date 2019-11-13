Facebook хочет запустить собственную систему электронных платежей
05:08, 13 ноября 2019Финансы
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Система будет работать в Messenger, Instagram и WhatsApp.
Иллюстрация / REUTERS
Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook анонсировала систему электронных платежей под названием Facebook Pay.
Данная инновация позволит пользователям совершать оплату через Messenger, Instagram и WhatsApp, сообщает Facebook newsroom.
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Цель нововведения компании - сделать торговлю более удобной, доступной и безопасной.
"Мы верим, что можем помочь бизнесу расти и расширять возможности людей во всем мире покупать и продавать вещи в Интернете", - говорится в сообщении.
Разработка Facebook Pay на данный момент продолжается, а компания уверяет, что будет искать способы сделать его еще более ценным для пользователей.
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