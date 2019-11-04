Предприниматели жалуются, что их толкают "в тень" – эксперт

Один из таких, British American Tobacco, уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

Очередную волну сокращений в стране и, как следствие, выезд сотрудников за рубеж, прогнозируют украинскому бизнесу ведущие экономисты.

Об этом передает «5 канал».

Такие последствия будут иметь поданные на рассмотрение парламента законопроекты №1209 и №1210. Наиболее чувствительными оказались международные инвесторы. Один из таких, British American Tobacco, уже остановил выпуск продукции на заводе в Прилуках.

«Есть декларация создать 1 миллион рабочих мест, призывы возвращаться в Украину. А реальные действия власти – наоборот толкают людей в тень и выезжать за пределы Украины дальше», – отметил бывший вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

По мнению координатора группы «Экономическая модернизация» Павла Себастьянова, указанные законопроекты больше всего ударят по самим предпринимателям, которые ведут малый и средний бизнес в Украине. Их представители неоднократно называли проекты «сырыми» и публично выступали за их срочный отзыв.

«Когда нам говорят, что сейчас с какого-то перепуга 50 миллиардов долларов зайдут в Украину, у меня вопрос, куда они зайдут? Если сами предприниматели не выступают за создание этих проектов. А кто их создаст если не предприниматели?» – отметил координатор группы «Экономическая модернизация» Павел Себастьянов.

«Практика всего мира доказывает: чтобы привлечь иностранных инвесторов – прежде всего нужно обеспечить условия работы для собственного бизнеса. Он будет создавать новые рабочие места. А уже после этого – можно ожидать и притока внешних средств», – резюмировал Себастьянов.