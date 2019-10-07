Украина до конца года должна вернуть $3,3 миллиарда долгов

Минфин оценивает объем долговых платежей Украины в четвертом квартале в 80,3 млрд грн.

Министерство финансов Украины оценивает объем долговых платежей Украины в четвертом квартале в 80,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 3,3 млрд долл.

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Как следует из графика платежей по государственному долгу Украины по состоянию на 1 октября, в том числе платежи по внутреннему и внешнему долгу в октябре составляют 25,18 млрд грн и 1,85 млрд грн соответственно.

В ноябре долговые платежи по внутреннему долгу составят 33 млрд грн, по внешнему – 5,41 млрд грн.

В декабре предстоит уплатить 13,16 млрд грн по внутреннему долгу и 1,7 млрд грн – по внешнему.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,5 млрд долл., или на 0,6%, - до 81,92 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 0,52 млрд грн, или на 0,03%, - до 2,067 трлн грн.

С начала года, за январь-август, госдолг вырос на 4,6% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 4,7% в гривневом эквиваленте.