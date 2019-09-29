Доллар будет расти: S&P спрогнозировало курс гривни на три года

В частности, по итогам 2019 года доллар будет стоить 27 грн, 2020-го – 27,50 грн, 2021-й – 28,00 грн, 2022-го – 28,50 грн.

В течение ближайших трех лет гривня будет постепенно обесцениваться, а стоимость доллара соответственно будет расти.

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Такие прогнозы обнародовало международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, передает ТСН.

В частности, по итогам 2019 года доллар будет стоить 27 грн, 2020-го – 27,50 грн, 2021-й – 28,00 грн, 2022-го – 28,50 грн.

Отметим, что S&P повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "В-" до "В", а также рейтинг Украины по национальной шкале с уровня "uaВВB" до "uaА". Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "В". Прогноз - стабильный.

Ранее кредитный рейтинг Украины улучшило и агентство Fitch.