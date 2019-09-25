Официальная гривня обновила четырехлетний максимум к доллару

Официальный курс на четверг, 26 сентября, установлен на уровне 24,12 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 26 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,12 гривни/доллар.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило четырехлетний максимум, установленный на 25 сентября на уровне 24,21 гривни/доллар.

Официальный курс к евро на завтра установлен на уровне 26,49 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,18/24,20 гривни/доллар, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 26,56/26,58 гривни/евро, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе трижды обновляла трехлетний максимум, как и неделей ранее.