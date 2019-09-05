Стало известно, кто проведет аудит «Укроборонпрома»
Международная аудиторская компания «Baker Tilly Ukraine» стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности государственного концерна «Укроборонпром».
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Как сказано в сообщении портала госзакупок «Прозорро», компания выиграла с предложением 29,336 млн грн, тогда как ее единственный конкурент, «Ernst&Young», хотел за свои услуги 29,337 млн грн. Ожидаемая стоимость услуги составляла 32,5 млн грн, а завершить аудит победитель должен до 17 апреля 2021 года.
По словам гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, это важная победа для концерна, поскольку темой аудита «очень сильно спекулировала предыдущая власть, в реальности же закупка услуг аудита саботтировалась прошлым руководством».
«Мое видение – аудиторы должны начать работать в концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия», - цитирует гендиректора пресс-служба концерна.
По словам Абромавичуса, проведение международного аудита финансовой деятельности концерна с привлечением международных экспертов является главной задачей на ближайшую перспективу.
Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров выделил «Укроборонпрому» 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.
Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.