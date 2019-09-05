Стало известно, кто проведет аудит «Укроборонпрома»

«Baker Tilly Ukraine» проведет аудит консолидированной отчетности «Укроборонпрома» почти за 30 млн грн. Международная аудиторская компания должна завершить аудит до 17 апреля 2021 года.

Международная аудиторская компания «Baker Tilly Ukraine» стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности государственного концерна «Укроборонпром».

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Как сказано в сообщении портала госзакупок «Прозорро», компания выиграла с предложением 29,336 млн грн, тогда как ее единственный конкурент, «Ernst&Young», хотел за свои услуги 29,337 млн грн. Ожидаемая стоимость услуги составляла 32,5 млн грн, а завершить аудит победитель должен до 17 апреля 2021 года.

По словам гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, это важная победа для концерна, поскольку темой аудита «очень сильно спекулировала предыдущая власть, в реальности же закупка услуг аудита саботтировалась прошлым руководством».

«Мое видение – аудиторы должны начать работать в концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия», - цитирует гендиректора пресс-служба концерна.

По словам Абромавичуса, проведение международного аудита финансовой деятельности концерна с привлечением международных экспертов является главной задачей на ближайшую перспективу.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров выделил «Укроборонпрому» 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.