Укргазбанк заявил о попытке преступного завладения его имуществом

Государственный Укргазбанк официально заявил, что принимает все необходимые меры по предотвращению незаконного завладения его активами - залоговым имуществом ", и считает соответствующие действия харьковских должников очевидными фактами преступного сговора между участниками криминальной схемы, целью которых является выведение из-под залога и реализация предмета ипотеки.

Как сообщает госбанк, в 2016 году между ним и заемщиком ООО "ПФК" Магнум "в лице Липина Д.В. был заключен кредитный договор с лимитом кредитования в размере 15 млн грн со сроком пользования до 26.09.2017. При этом для обеспечения исполнения кредитных обязательств между банком и ООО "Омега Плюс Харьков" (в лице Орданяна П.А.) был заключен договор ипотеки, согласно которому в ипотеку для Укргазбанка были переданы нежилые помещения площадью 340,8 кв. м. по адресу: г.. Харьков, ул. Пушкинская, 3.

В связи с невыполнением заемщиком своих обязательств по своевременному возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитными средствами, Укргазбанк на основании договора ипотеки начал процедуру взыскания залогового имущества.

Заемщик, в свою очередь, в лице Орданяна П.А., директора ООО "Омега Харьков Плюс" с целью уклонения от исполнения обязательств по кредитному договору и избежания вывода банком залогового имущества по обеспечению по договору ипотеки, действуя по предварительному сговору с Липининим Д.В., руководителем ООО «ПФК« Магнум », 05.09.2017 обратился в Хозяйственный суд Харьковской области за признанием ООО «Омега Плюс Харьков» банкротом. По непонятным причинам 03.10.2017 постановлением Хозяйственного суда Харьковской области ООО «Омега Плюс Харьков» признано банкротом и открыта ликвидационная процедура общества.

А уже решением Московского районного суда (главенствующий судья - Майстренко А.Н.) от 24.05.2018р. право собственности на нежилые помещения внезапно было возвращено Сташис О.В., которая была первичным собственником объекта. Указанное решение суда, вынесенное с нарушением норм процессуального права и без участия банка, успешно обжаловано банком в Харьковском апелляционном суде.

Как отмечает госбанк, заемщик, в лице должностных лиц ООО «Омега Плюс Харьков» и ООО «ПФК« Магнум », и дальше не прекращал попыток завладеть указанным имуществом -" вступил в преступный сговор с государственным регистратором Красноградской районной государственной администрации Харьковской области Литвиновой Л. В., которая 21.03.2019 незаконно отменила право собственности ООО «Омега Плюс Харьков» на нежилые помещения, находившиеся в ипотеке банка и зарегистрировала право собственности на все ту же Сташиц А.В. "- говорится в сообщении банка.

С этой же целью, частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа Салыгой Н.А., 01.07.2019 противоправно прекращено ипотеку АБ «Укргазбанк» на нежилые помещения - предмет ипотеки, и отменены обременения о запрете отчуждения этих помещений на основании постановления Хозяйственного суда Харьковской области, которым ООО «Омега Плюс Харьков» только признано банкротом и установлен порядок конкурсного относительно банкрота.

В дальнейшем, с целью незаконного отчуждения залогового имущества и невозврата кредитных средств государственному банку, должностные лица ООО «Омега Плюс Харьков» и ООО «ПФК« Магнум »по сговору с неустановленными должностными лицами ООО « Дженус », 02.07.2019 внесли нежилые помещения - предмет ипотеки банка в уставный фонд ООО «Дженус», а 03.07.2019 зарегистрировали право собственности на эти помещения по указанному обществу.

Совершенно очевидно, что государственный регистратор Литвинова Л.В. и частный нотариус Салыга Н.А., злоупотребляя своими полномочиями и в сговоре с должностными лицами ООО «Омега Плюс Харьков» и ООО «ПФК« Магнум », совершили действия, направленные на незаконный вывод залогового имущества государственного банка, то есть - уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 365-2 УК Украины, а также действия по незаконному завладению чужим имуществом в особо крупных размерах, которые являются признаками уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

С целью недопущения нанесения экономического ущерба государству (более 94,94% уставного капитала АБ «Укргазбанк» принадлежит государству), защиты интересов многочисленных клиентов банка, по представлению АБ «Укргазбанка» возбуждено уголовное дело для предотвращения незаконного присвоения имущества банка и привлечения лиц, причастных к этой преступной схемы, к уголовной ответственности.