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Все из-за Libra: биткоин упал ниже $10 тысяч

13:45, 24 июля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Liga.net.

"Биткоин торгуется ниже психологической отметки 10 000 тысяч долларов в диапазоне 9 769 долларов", - говорится в сообщении.

На снижение повлияла новость о том, что мошенники начали продавать токены Libra до официального запуска криптовалюты.

По данным Coinmarketcap, за сутки биткоин опустился на -2,64% - до 9769,64 доллара при капитализации 174,2 миллиарда долларов. Ethereum подешевела на -1,99% - до 207,72 доллара с капитализацией 22,2 миллиарда долларов. XRP потерял -1,3% и стоил до 0,309, доллара, его капитализация составила 13,3 миллиарда долларов. Стоимость Litecoin уменьшилась на -2,16% до 89,63 доллара при капитализации 5,6 миллиарда долларов.

Общая капитализация крипторынка составила 268 миллиардов долларов.

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Теги: #курс биткоина#рынок криптовалют