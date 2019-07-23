"Укроборонпром" ищет аудиторов почти за 33 миллиона гривень

Окончательный срок проведения аудита – 10 апреля 2021 года.

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на предоставление услуг независимого аудита своей деятельности, а также своих предприятий с привлечением международных экспертов с ожидаемой стоимостью 32,5 миллиона гривень.

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Как сказано в соответствующем объявлении на портале публичных закупок "Прозорро", аукцион по определению победителя тендера состоится 26 сентября 2019 года. Сам аукцион будет проводиться с понижением цены – минимальный шаг составляет 325 тысяч гривень.

"Участник обязуется предоставить услуги по аудиту в соответствии с международными стандартами аудита консолидированной/комбинированной финансовой отчетности заказчика и предприятий, составленной по состоянию на и за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности", - сказано в тендерной документации.

Окончательный срок проведения аудита - 10 апреля 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров выделил "Укроборонпрому" 32 миллиона гривень на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.