Доллар подешевел, евро подорожал: свежие курсы Нацбанка

Национальный банк на вторник, 16 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,74 грн/долл., к евро – на уровне 29,01 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2574.0920 (15 июля – 2576.0584)

100 EUR – 2900.7443 (15 июля – 2898.8385)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,79/25,82 грн/долл., что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,06/29,09 грн/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.