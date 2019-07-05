На развитие армии необходимо тратить не менее половины бюджета ВСУ - Хомчак

Начальник Генштаба не планирует сокращать численность ВСУ, но будет бороться с раздутыми штатами в небоевых частях.

На развитие армии необходимо тратить не менее половины бюджета Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью "Армия inform" заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

«Важно в ближайшие годы достичь такого финансирования, чтобы в бюджетной пропорции расходы на развитие армии составляли не менее 50%», - сказал он.

По убеждению Хомчака, контрактник ВСУ должен получать не менее 20 тыс. грн и иметь отдельно надбавку за выполнение боевых задач в районе операции Объединенных сил.

Кроме того, он опроверг информацию, что якобы намерен сократить численность Вооруженных сил.

Читайте такжеХомчак рассказал о планах оптимизировать количество воинских частей в ВСУ

«Теперь что касается вопроса о сокращении... Критикантов хочу спросить: почему в отдельных воинских частях значительный некомплект при том, что численность армии почти достигает определенной законом? Подскажу: штаты раздули. А, как известно, пустые ячейки, ваканты не воюют. Поэтому я отдал указание о проведении надлежащих расчетов по упорядочению штатной численности Вооруженных сил. Разумеется, не снижая боеспособности и с учетом привлечения при необходимости оперативного резерва в состав этих частей. Как только я поставил задачу провести такие расчеты, на следующий день поднялась шумиха. Подчеркиваю: армия не сокращается. И количество боевых частей не уменьшится», - сказал начальник Генштаба.

Также Хомчак заявил, что в ближайшее время в ВСУ не планируют отказываться от военного призыва в пользу полностью контрактной службы.

«Конечно, лучше иметь полностью контрактную, должным образом обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы. Примеров в мире немало. Изучаем приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектования армии», - подчеркнул Хомчак.