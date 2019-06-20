Недобор в общий фонд бюджета превысил 50 миллиардов – Счетная палата

Среди причин невыполнения плана доходов - отклонение отдельных макропоказателей от прогнозных и изначальное завышение плана.

План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины за январь-май текущего года не выполнен на 50,2 миллиарда гривень в результате недополучения доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества.

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Об этом сообщается на сайте Счетной палаты Украины со ссылкой на заявление главы ведомства Валерия Пацкана.

"В условиях более низких, чем предполагалось, темпов роста экономики, плановый показатель доходов общего фонда за первый квартал не выполнен на 16 миллиардов гривень, или 8,2%. Невыполнение доходов за январь-май, если не учитывать сверхплановые поступления от Национального банка, возросло до 27 миллиардов гривень", - отметил Пацкан.

По его словам, среди причин невыполнения плана доходов - отклонение отдельных макропоказателей от прогнозных, прежде всего, курса гривни к доллару, а также изначальное завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).

Также сообщается, что план расходов общего фонда госбюджета за пять месяцев не выполнен на 34,4 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за январь-май 2019 года получил 426,684 миллиарда гривень доходов, что на 8,545 миллиарда гривень, или на 2%, ниже планового показателя на этот период.

Национальный банк в мае перечислил в госбюджет 17,3 миллиарда гривень из прибыли за 2018 год, то есть, с учетом перечисленных в апреле 47,6 миллиарда гривень, рассчитался с бюджетом в полной мере.

Перечисление прибыли НБУ позволило свети госбюджет за 5 месяцев с профицитом 8,6 миллиарда гривень против 9,2 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период прошлого года.