У Кучмы заявили, что пересмотр торговых ограничений на Донбассе возможен после возвращения захваченных РФ активов

Украинская сторона заявляет, что все процессы на Донбассе должны проходить исключительно на основе обоюдности.

Пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете на перевозку грузов через линию разграничения на временно оккупированных территориях Донбасса возможен после возвращения захваченных Россией украинских активов на Донбассе.

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Об этом по итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Сегодня на переговорах в Минске украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. В частности, по мнению украинской стороны, такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования, отметила она.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны проходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО о введении торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - процитировала Олифер Кучму.

Отдельно Олифер отметила, что для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран "нормандской четверки", и их встреча могла бы дать существенный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, 5 июня российские СМИ со ссылкой на спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика сообщили, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании по предложению Кучмы рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.