Как отметила глава Фонда, американцы могут гордиться состоянием своей экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США на 2019 год на 0,3 процентного пункта, до 2,6%, на 2020 год - на 0,1 процентного пункта, до 2%.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на главу МВФ Кристин Лагард.

"По нашей оценке, рост экономики в этом году составит около 2,6% и около 2% в следующем году", - сказала Лагард.

В апрельском докладе МВФ прогнозировал рост ВВП США в 2019 году на 2,3%, в 2020 году - на 1,9%.

Как отметила глава МВФ, американцы могут гордиться состоянием своей экономики.

"В предстоящие недели американская экономика продемонстрирует наиболее длительный период увеличения за всю историю наблюдений, и это важное достижение, которое обеспечивает активная потребительская способность частного сектора и политика, которая обеспечивает рост и создание рабочих мест", - сказала Лагард.

При этом, по ее словам, ряд социальных факторов оказывают негативное влияние на экономические показатели. В их числе она назвала сокращение средней продолжительности жизни, поляризацию доходов, высокий уровень бедности.