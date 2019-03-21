США не намерены отменять пошлины на китайские товары

Причиной стала неуверенность Вашингтона в том, что Китай пойдет на уступки в торговле.

Президент США Дональд Трамп не исключил сохранения торговых пошлин на китайские товары на длительный срок для гарантий выгодного соглашения с Пекином.

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Об этом сообщает Росбалт.

По его словам, об отмене пошлин речи вообще не идет, так как Вашингтон не уверен в том, что Китай пойдет на уступки в торговле.

"Мы говорим о том, чтобы оставить их на существенный период времени. Потому что мы должны быть уверены, что если мы заключим соглашение с Китаем, то Китай будет придерживаться соглашения", - сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что американская делегация в ближайшее время отправится в Китай для проведения переговоров об урегулировании споров в торговой сфере. В состав делегации войдут министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, они посетят Пекин на следующей неделе.