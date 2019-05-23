Китай испытал «ядерный» сценарий в торговой войне против США: продал американские облигации

Эксперты говорят, что теоретически так Пекин может ослабить доллар и увеличить долговое бремя Вашингтона.

Китай провел испытания ограниченных масштабов так называемого «ядерного» сценария в торговой войне против США. Азиатская страна продала американские государственные облигации на сумму в 20 миллиардов долларов. Не исключено, что она вообще может избавиться от таких активов. Если это произойдет, на глобальных рынках может начаться хаос.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что Китай – крупнейший иностранный держатель государственного долга США. Он владеет американскими ценными бумагами на 1,2 триллиона долларов. Таким образом, ему принадлежит 7% от рынка в целом. Недавняя продажа была наибольшей за последние два года.

Читайте такжеТорговая война США и Китая закончится не раньше апреля - Bloomberg

При этом отмечается, что вторая крупнейшая экономика мира время от времени продает американские долговые бумаги, чтобы пополнить свои золотовалютные запасы или укрепить юань. Однако, на этот раз не похоже, чтобы продажа была обусловлена этими привычными причинами. Идея нанести финансовый удар Вашингтону набирает обороты.

«Много китайских ученых обсуждают возможность полной продажи облигаций США и как именно это сделать», - сказал главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сидзин.

Полная продажа государственных облигаций США со стороны Китая ослабит доллар и повысит стоимость американских долгов. Это повлечет серьезное потрясение для американской экономики. UBS недавно спрогнозировал, что такие события повысят доходность 10-летних облигаций США на 30-40 базовых единиц. Таким образом, скачок составит на 2,754% от их нынешней доходности.

Читайте такжеКитай понизил курс юаня к доллару до нового минимума

В свою очередь, исполнительный директор Bloomberg Джо Везенталь считает, что показатель может и упасть, если «люди поймут, что этот ядерный сценарий означает разрыв в китайско-американских отношениях». Федеральный резерв может отреагировать на поступок Пекина отсрочкой повышения базовой процентной ставки, чтобы не допустить худшего глобального экономического падения. А это может подтолкнуть инвесторов к покупке американских государственных облигаций.

Вместе с тем, маловероятно, что Китай решится изо всех сил нажать на этот крючок. В мире не так много рынков, которые могли бы поглотить его массивные резервы и предложить за это такие же привлекательные доходы, как США. Будучи важным игроком в глобальной торговле, Китай также нуждается в долларовых резервах для международных операций. Продажа американских облигаций может также укрепить юань, что сделает китайский экспорт более дорогим. Китайские товары станет труднее продавать, а государственная валюта может выйти из-под контроля.