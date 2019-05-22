Bloomberg сравнил капитал Безоса с состоянием богачей прошлых эпох

Согласно методике сравнения цены и стоимости денег в различные периоды мировой истории, Джеффу Безосу с состоянием в $117 миллиардов далеко до богатейших людей прошлого.

Экономист Сэмюел Уильямсон, один из создателей методики, позволяющей сравнивать цены и стоимость денег в различные периоды мировой истории, пришел к выводу, что главе Amazon Джеффу Безосу с состоянием в 117 миллиардов долларов далеко до богатейших людей прошлого.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Например, Джон Рокфеллер в 1937 году обладал состоянием в 1,5 миллиарда долларов. Если учитывать только инфляцию, то речь идет о 26 миллиардах долларов. Но если оценивать процент состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнивать эту цифру с нынешней ситуацией, то получается, что нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса.

По такой методике Уильямсон пришел к выводу, что сталелитейный магнат начала XX века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса (321 миллиард долларов против 81 миллиарда долларов), железнодорожный магнат конца XIX в Корнелиус Вандербильт заработал больше основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (238 миллиардов долларов против 93 миллиардов долларов).

Углубляясь в историю, автор исследования пришел к выводу, что живший в XI веке двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя по нынешним деньгам владел землями на общую сумму в 203 миллиарда долларов, а подавивший восстание Спартака римский консул Марк Красс - 210 миллиардов долларов.

Методом пересчета стоимости денег с 2006 года занимается целая группа ученых из университетов США, Великобритании, Испании и Австралии.