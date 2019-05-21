Гройсман рассказал о страшных последствиях попыток снизить тарифы

Премьер напомнил, что обязательство по повышению цен на газ Украина взяла еще в 2008 году.

Попытка снижения в Украине тарифов на коммунальные услуги может привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров с нашей страной, заявил в эфире на телеканале ICTV премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Что касается тарифов. Если бы это было возможно (их снижение – УНИАН), я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой привести серьёзный кризис. Это – расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - сказал он.

Гройсман напомнил, что обязательство по ценам на газ Украина взяла еще в 2008 году, потому его правительство никак не могло игнорировать этот пункт сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман неоднократно заявлял, что сейчас Украина не имеет возможности принять самостоятельное решение о снижении цены на газ для населения, поскольку имеет обязательства перед международными партнерами.