Независимый аудит подтвердил отчетность Нацбанка за 2018 год

Отчет готов для утверждения Советом НБУ, что должно состояться не позднее 30 апреля.

Компания "Делойт энд Туш" подтвердила годовую финансовую отчетность Национального банка Украины за 2018 год, предоставив положительное заключение без оговорок.

Читайте такжеНацбанк пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с МВФ

Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заключение аудитора, отчетность достоверно и во всех аспектах отражает финансовое состояние НБУ на конец года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале согласно международным стандартам.

Отмечается, что отчет готов для утверждения Советом НБУ, что должно состояться не позднее 30 апреля 2019 года, после чего документ будет опубликован на официальном сайте регулятора.

Как сообщал УНИАН, Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год обязывает Национальный банк перечислить в госбюджет часть годовой прибыли в размере не менее 47,6 миллиарда гривень после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности, а также формирования резервов, и в соответствии с графиком, установленным Министерством финансов Украины.